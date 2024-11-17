ثلاث تظاهرات في بغداد وديالى وبابل ومحتجون يقطعون طريق كربلاء (صور)

2024-11-17 10:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ خرج العشرات من الأشخاص من سكنة دور التجاوز في معسكر الرشيد بالعاصمة بغداد، صباح اليوم الأحد، بتظاهرات منددة بطلب إخلاء تلك المنازل.

وحسب المعلومات الواردة لوكالة شفق نيوز، فإن المحتجين ينوون لاحقا قطع الشارع العام (ذهابا وإيابا) بهدف التصعيد ضد قرار الإخلاء.

تأتي هذه الوقفة على خلفية إجراءات تبليغهم بالاخلاء قبل ايام من قبل الجهات المعنية.

ويطالب المحتجون بالغاء تبليغ الاخلاء او تعويضهم ماديا، وفقا لمراسل وكالة شفق نيوز.

ووجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في شهر آذار/مارس الماضي، بتحويل أراضي معسكر الرشيد الى متنزهات، كما أمر بفتح شارع باتجاه منطقة الزعفرانية ضمن مشروع فك الاختناقات المرورية.

و وافق مجلس الوزراء العراقي في شهر آب/أغسطس من العام 2024 على احالة اراضي معسكر الرشيد شرقي العاصمة بغداد إلى مناطق غابات سياحية.

و اعلن امين بغداد عمار موسى كاظم، في شهر حزيران الماضي، الشروع بتحويل معسكر الرشيد لمسطح أخضر بدعم عدد من الوزارات الساندة بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

يذكر ان امانة بغداد تعمل على تحويل معسكر الرشيد إلى أكبر مشروع ترفيهي بإسم "غابات بغداد المستدامة"، بمساحة تقدر بأكثر من 12 مليون متر مربع، 85% منه غابات خضراء و 15% منه أنشطة ترفيهية.