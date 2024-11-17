2024-11-17 10:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

تظاهر العشرات من أهالي محافظة ديالى، اليوم الاحد (17 تشرين الثاني 2024)، امام مبنى المحافظة وسط بعقوبة رافعين مطلبًا وحيدًا.

وقال عضو تنسيقية التظاهرة محمد خليل في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" العشرات من أصحاب الأراضي المحجوزة في بلدية بعقوبة والتي تصل الى 1700 قطعة سكنية تظاهروا سلميا امام مبنى محافظة ديالى وسط بعقوبة رافعين مطلبا وحيدا وهو انهاء معاناتهم المستمرة منذ سنوات".

وأضاف، أن" توزيع الأراضي لهم كان وفق الأطر القانونية واغلبهم من ذوي الشهداء وضحايا الإرهاب لكن رغم مرور سنوات لم تحسم معاناتهم في تسجيلها والتصرف بها بانتظار قرار نهائي لحسم الملف".

وأشار خليل الى، أن" التظاهرة تأتي في اطار توجيه رسالة للمعنيين في حكومة ديالى بضرورة الانفتاح على ازمتنا واتخاذ قرار ينصف مئات الاسر".