2024-11-17 10:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يتوجه وفد المنتخب العراقي لكرة القدم، مساء يوم الأحد، إلى العاصمة العُمانية مسقط استعدادا لملاقاة نظيره العماني في إطار منافسات الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة لكأس العالم.وقال الناطق باسم اتحاد الكرة العراقي، أحمد الموسوي، لوكالة شفق نيوز، إن الوفد العراقي وبعد إكمال آخر وحدة تدريبية له في البصرة عصر اليوم، سيغادر جواً عند الساعة الخامسة مساءً الى العاصمة مسقط .وأضاف الموسوي، أن "الاتحاد أمن للمنتخب الوطني مكان الاقامة والتدريب في العاصمة مسقط بالتنسيق مع الاتحاد العماني"، مبينا ان "الفريق سيخوض اولى وحداته التدريبية هناك يوم غد الاثنين في ملعب السلطان قابوس بمسقط".ويلتقي المنتخب العراقي لكرة القدم مع نظيره العماني في المجموعة الثانية بمباراة الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، في مباراة يسعى خلالها المنتخبان إلى دعم الحظوظ من أجل التأهل للنهائيات ، اذ يحتل العراق بعد انتهاء الجولة الخامسة المركز الثالث برصيد 8 نقاط ، يلاحقه منتخب سلطنة عمان بالمركز الرابع برصيد 6 نقاط .وكان المنتخب العراقي قد تعادل سلبيا، اليوم الخميس، مع نظيره الأردني، في الجولة الخامسة ليحصد كل منتخب نقطة واحدة.وفي المقابل، أنعش المنتخب العماني حظوظه في التأهل للمرة الأولى للمونديال بعدما هزم نظيره الفلسطيني بهدف سجله مهاجمه محسن الغساني في الدقيقة 83.