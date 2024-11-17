إيران.. متوسط النمو الاقتصادي لم يتجاوز 3% في العقود الماضية

2024-11-17 10:25:16 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أوضح وزير الاقتصاد الإيراني أن تجارب العقود الماضية تظهر أن متوسط النمو الاقتصادي لم يتجاوز 3، قائلا إن الضبابية التي تسود البيئة الاقتصادية تؤثر بشكل كبير على عجلة الإنتاج. وقال عبد الناصر همتي، في تصريحات نشرتها وكالة تسنيم للأنباء: ثمة حزمة من المشاكل المعقدة يمكن حلها بسهولة، إذ بإمكاننا أن نجد مسارا مناسبا لها. وبين أن التمويل التضخمي سهل ويمكن للمصارف أن تقترض المال من البنك المركزي وتوفر التمويل، موضحا: وصل حجم السيولة إلى 140 مليار دولار، الجميع يظن أننا لا نملك سيولة، بينما قفزات العملة جعلتنا غير قادرين على الخروج من الحلقة المفرغة. وأضاف وزير الاقتصاد الإيراني: لم تكن لدينا زيادة في دخل العملات الأجنبية من بيع النفط. إذا أردنا تأجيل وانتظار زيادة العملة من النفط من أجل النمو الاقتصادي، فلن نتمكن من فعل أي شيء عمليًا. يجب علينا التوجه إلى طرق استثمارية أخرى ويجب إصلاح بيئة الأعمال.