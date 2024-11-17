تفجير إرهابي يسفر عن استشهاد أمر فوج وأثنين اخرين في طوزخورماتو

2024-11-17 10:40:45 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - صلاح الدين

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد (17 تشرين الثاني 2024)، باستشهاد ضابط برتبة عقيد وضابط آخر بنفس الرتبة فضلا عن منتسب أمني إثر انفجار عبوة ناسفة بقضاء طوزخورماتو.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم" إن" عبوة ناسفة انفجرت على عجلة آمر الفوج الثالث باللواء العشرين في الجيش العراقي العقيد الركن سامان صابر ما اسفر عن استشهاده على الفور".

وأضاف، أن" الانفجار أسفر أيضا عن استشهاد ضابط هندسي برتبة عقيد وأحد افراد حمايته في منطقة غرة بقضاء طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين.