2024-11-17 12:00:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم غياب نجم المنتخب الوطني ولاعب نادي كومو الإيطالي، علي جاسم، عن مباراة العراق المقبلة ضد عمان، المقرر إقامتها بعد غد الثلاثاء، ضمن الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال عضو اتحاد الكرة، فراس بحر العلوم، لوكالة شفق نيوز، إن "علي جاسم تعرض لإصابة على مستوى الكاحل خلال مباراة العراق والأردن، التي أقيمت الخميس الماضي على ملعب البصرة الدولي وانتهت بالتعادل السلبي".

وأوضح أن "الفحوصات الطبية أكدت أن اللاعب بحاجة إلى راحة، ما جعله خارج حسابات المدرب كاساس لمباراة عمان"، مشيراً إلى أن "المدرب قام بتجهيز عدد من البدلاء لتعويض غياب جاسم، وثقتنا كبيرة بقدرتهم على تقديم أداء جيد في اللقاء".

وشهدت مباراة العراق والأردن، التي حضرها 65 ألف متفرج ضمن الجولة الخامسة من التصفيات، خروج علي جاسم مصاباً في الشوط الثاني.

ويحتل المنتخب العراقي المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط بعد انتهاء الجولة الخامسة، فيما يأتي منتخب سلطنة عمان في المركز الرابع برصيد 6 نقاط. وتعد مباراة الثلاثاء فرصة لتعزيز فرص التأهل للنهائيات.