ما مصير بيانات المواطنين في التعداد العام للسكان؟

2024-11-17 12:00:17 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكدت وزارة التخطيط، اليوم الأحد، أن بيانات المواطنين في التعداد العام للسكان والمساكن مؤمنة، مبينة أنها غير قابلة للتسريب. وقال نائب رئيس هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في وزارة التخطيط مكي غازي المحمدي: إن السيرفرات الموجودة في الوزارة مؤمنة بشكل كامل ولا يمكن لأحد الدخول إليها سوى المسؤول عنها رئيس وأعضاء هيئة الإحصاء، مبينا أنه يتم التحكم بها ضمن كودات وباسووردات تخص الموجودين بالهيئة. وأضاف، أنه لا توجد معلومات سرية تخص المواطنين في استمارة التعداد وجميع البيانات موجودة في البطاقة الوطنية الموحدة ولدينا تجارب سابقة ولم يتم تسريب قاعدة البيانات، مطمئناً أن البيانات مؤمنة بإشراف وتحكم عراقي بنسبة 100بالمئة.