الذهب يعاود الارتفاع في بغداد

2024-11-17 12:00:17 - المصدر: الاقتصاد نيوز

ارتفعت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي، اليوم الأحد، في الأسواق المحلية ببغداد. وسجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 538 ألف دينار، وسعر الشراء 534 ألفاً. وبلغ سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي 508 آلاف دينار، وسعر الشراء 504 آلاف. وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 540 ألف دينار و550 ألفاً، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 510 آلاف دينار و520 ألفاً.