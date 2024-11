بلدية الناصرية ترفع 1000 طن من النفايات يوميا وتطرح مشروع تدويرها للاستثمار

2024-11-17 12:05:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أكد مدير بلدية الناصرية محمد عكاب الحصونة أن كوادر البلدية تعمل يوميا على رفع 1000 طن من النفايات غير المعالجة، مشيرا إلى أن الملف شبه مسيطر عليه بعد وصول كابسات تخصصية جديدة. وأضاف الحصونة لبرنامج هموم الناس والذي تبثه إذاعة وتلفزيون الناصرية أن التعاون بين البلدية والمواطنين عبر...

