مجلس ذي قار: شحة المياه تهدد مشروع ماء الاصلاح بالتوقف

شبكة اخبار الناصرية:قال الناطق الرسمي لمجلس محافظة ذي قار ان نهر جبيش المغذي لمشروع ماء الاصلاح وصل الى منسوبه الى مستويات خطرة ويهدد مشروع ماء الاصلاح بالتوقف. وذكر احمد سليم لشبكة اخبار الناصرية ان منسوب المياه شحيحة جدا نتيجة التجاوزات الحاصلة من قبل مدينة الكوت وعدم التقنين من قبل اقضية...

