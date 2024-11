السوداني للسفير البريطاني: استمرار الحرب على غزة ولبنان خطر على أمن واستقرار المنطقة والعالم

2024-11-17 12:09:12 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، أهمية العمل من قبل بريطانيا والدول الكبرى لوضع حد للحرب بغزة ولبنان. وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، أن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل اليوم، السفير البريطاني ستيفن هيتشن في العراق”. واضاف انه “تم مناقشة العلاقات بين البلدين وسبل …

