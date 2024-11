2024-11-17 12:09:12 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق أوبزيرفر اجرى مجلس الادارة الجديد لمصرف الجنوب الإسلامي، اول اجتماع له اليوم (الأحد) لتوزيع المهام بين اعضائه. وقد انتخب المجلس رئيساً جديداً له هو الدكتور مازن صباح احمد، فيما انتخاب دينس ادورد فلينري نائباً للرئيس. كما انتخب مجلس الادارة مازن الشريف مديرا مفوضاً للمصرف. وكان مصرف الجنوب الإسلامي قد عقد يوم امس (السبت) …

