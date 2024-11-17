اسعار الدولار تسجل انخفاضا طفيفا في اسواق بغداد

2024-11-17 12:09:12 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي، اليوم الأحد، تراجعًا طفيفا في البورصة الرئيسية والأسواق المحلية بالعاصمة بغداد. وقال مراسل “عراق اوبزيرفر”، إن” سعر صرف الدولار في البورصة الرئيسية بالعاصمة سجّل اليوم، 150350 دينارًا مقابل كل 100 دولار أمريكي”. وأضاف، إن” الأسعار في الصيرفات المحلية سجلت 151250 دينارً عراقيًا للبيع مقابل كل 100 دولار، …

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