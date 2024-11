"تلوث خانق في بغداد".. معامل الوقود الثقيل خارج نطاق العقاب

2024-11-17 12:10:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/خاصتشهد سماء العاصمة العراقية بغداد عودة مقلقة للتلوث البيئي، حيث تتصاعد المخاوف من تأثيراته الصحية على سكان المدينة. وتُشير مصادر بيئية إلى أن السبب الرئيسي وراء هذه الظاهرة يعود إلى استمرار بعض المعامل الصناعية في استخدام الوقود الثقيل، المعروف بتسببه في انبعاثات ملوثة عالية، على الرغم من الدعوات السابقة لإغلاق هذه المنشآت أو التحول إلى […]

