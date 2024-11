أزمة المياه تضرب المثنى: مديرية الماء تكشف الأسباب وراء الانقطاع الشامل

2024-11-17 12:10:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغدادأصدرت مديرية ماء المثنى، اليوم الأحد، تنويهاً عاماً بشأن أسباب انقطاع المياه عن المنازل في عموم المحافظة. وأوضحت المديرية، في بيان تلقته (المدى)، أن "بقعة زيتية دخلت إلى نهر الرميثة منذ مساء يوم امس، ما تسببت بإيقاف المشاريع كافة على طول النهر". وأضافت أن "محافظ المثنى مهند عبد علي ومعاونه لشؤون الموارد المائية يوسف سوادي، […]

