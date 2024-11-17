الجمارك تعلن إحباط محاولة تهريب سبائك ذهبية في مطار بغداد الدولي

2024-11-17 13:25:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الأحد، عن إحباط عملية تهريب (13) سبيكة ذهبية بوزن 13,700 غرام في مطار بغداد الدولي.

وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "كادر الهيئة العامة للجمارك في مطار بغداد الدولي تمكّن من إحباط عملية تهريب (13) سبيكة ذهبية بوزن 13,700 غرام، كانت مخبأة بطريقة احترافية لتهريبها خارج البلاد خلافًا للضوابط والتعليمات النافذة".

وأضاف البيان أن "هذه العملية تمت بالتعاون مع مديرية حماية أمن المطار، وبإسناد من شرطة الجمارك"، مشيرًا إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق قانون الجمارك رقم (23) لسنة 1984 المعدل".