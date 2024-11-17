العلاق يستعرض لرئيس الجمهورية خطط البنك المركزي بتطوير القطاع المصرفي

2024-11-17 13:35:17 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، ضرورة وضع إستراتيجية مستقبلية للسياسة المالية خلال لقائه محافظ البنك المركزي علي محسن العلاق. وقال رشيد في بيان للرئاسة الجمهورية أطلعت عليه الاقتصاد نيوز: ضرورة وضع إستراتيجية مستقبلية للسياسة المالية وفق معايير شفافة واضحة تسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطن، وبناء قطاع مصرفي رصين. وجرى، خلال اللقاء، استعراض الخطط الكفيلة بإصلاح وتطوير القطاع المصرفي الحكومي والأهلي، ودعم عمل البنك المركزي، لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق التنمية الاقتصادية. بدوره، استعرض العلاق خطط البنك المركزي وإجراءاته الهادفة إلى تطوير القطاع المصرفي ليضطلع بدوره في مواجهة التحديات الاقتصادية.