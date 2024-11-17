السفيرة الأمريكية تؤكد للمالكي دعم بلادها لاستقرار العراق

2024-11-17 13:45:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكدت السفيرة الامريكية في بغداد، الينا رومانسكي، اليوم الاحد (17 تشرين الثاني 2024)، دعم بلادها لاستقرار العراق.

وذكر المكتب الاعلامي لائتلاف دولة القانون في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئيسه نوري المالكي استقبل بمكتبه اليوم سفيرة الولايات المتحدة لدى العراق الينا رومانسكي".

واضاف انه "تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حو المستجدات التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية، والمساعي الرامية لإيقاف العدوان الصهيوني على فلسطين ولبنان، كما تم بحث عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك".

واكد المالكي على "اهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطويرها بموجب اتفاقية الاطار الاستراتيجي سيما بعد ان أفرزت الانتخابات الأمريكية ادارة جديدة"، مشددا على "اهمية العمل في ايجاد حلول لتخفيف حدة الصراع في المنطقة وايقاف الجرائم التي يرتكبها الصهاينة ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني".

وانتقد المالكي "صمت المجتمع الدولي ومؤسساته ازاء ما يحصل من دمار وخراب وقتل وتهجير للمدنيين الأبرياء في لبنان وفلسطين".

من جانبها، جددت السفيرة الأمريكية "دعم بلادها لاستقرار العراق"، مؤكدة "الاستمرار في تقديم المساعدات الضرورية للعراقيين ضمن اتفاق الإطار الاستراتيجي بين البلدين".