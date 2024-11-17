رشيد والعلاق يناقشان مستقبل القطاع المصرفي العراقي

2024-11-17 13:45:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بحث رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد (17 تشرين الثاني 2024)، في قصر بغداد، مع محافظ البنك المركزي علي محسن العلاق، مستقبل القطاع المصرفي العراقي.

وذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل في قصر بغداد، محافظ البنك المركزي علي محسن العلاق".

وأضافت أنه "جرى، خلال اللقاء، استعراض الخطط الكفيلة بإصلاح وتطوير القطاع المصرفي الحكومي والأهلي، ودعم عمل البنك المركزي، لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق التنمية الاقتصادية".

وأكد رئيس الجمهورية حسب البيان، ضرورة وضع استراتيجية مستقبلية للسياسة المالية وفق معايير شفافة واضحة تسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطن، وبناء قطاع مصرفي رصين".

بدوره، استعرض العلاق خطط البنك المركزي وإجراءاته الهادفة إلى تطوير القطاع المصرفي ليضطلع بدوره في مواجهة التحديات الاقتصادية.



