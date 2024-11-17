حارس مرمى منتخب إيطاليا : غياب مبابي سيقلل من إزعاجنا في القمة المرتقبة

2024-11-17 13:45:15 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - ايطاليا

اعتبر حارس مرمى منتخب إيطاليا، جانلويجي دوناروما، السبت، أن غياب النجم الفرنسي، كيليان مبابي، عن المواجهة المرتقبة بين منتخبي "الديوك" و"الآزوري" في دوري الأمم الأوروبية، يعد أمرًا مؤثرًا.





وقال دوناروما في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "غياب مبابي مهم للغاية. إنه أحد أقوى اللاعبين في العالم، وكان سيزعجنا كثيرًا لو شارك".





لكن قائد المنتخب الإيطالي أكد أن فرنسا تمتلك بدائل قوية قادرة على صنع الفارق في المباراة التي ستقام، مساء الأحد، على ملعب سان سيرو بمدينة ميلانو، ضمن الجولة السادسة من المجموعة الأولى.



















