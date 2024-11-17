المالكي يؤكد أهمية العمل لإيجاد حلول تخفف من حدة الصراع في المنطقة

2024-11-17 13:50:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

اكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الاحد، اهمية العمل لايجاد حلول لتخفيف حدة الصراع في المنطقة وايقاف الجرائم التي يرتكبها الصهاينة ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، استقبل بمكتبه اليوم سفيرة الولايات المتحدة لدى العراق الينا رومانسكي".

واضاف، انه "تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول المستجدات التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية، والمساعي الرامية لإيقاف العدوان الصهيوني على فلسطين ولبنان، كما تم بحث عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك".

واكد المالكي، على "اهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطويرها بموجب اتفاقية الاطار الاستراتيجي سيما بعد ان أفرزت الانتخابات الأمريكية ادارة جديدة"، منوها على "اهمية العمل في ايجاد حلول لتخفيف حدة الصراع في المنطقة وايقاف الجرائم التي يرتكبها الصهاينة ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني".

وانتقد، "صمت المجتمع الدولي ومؤسساته ازاء ما يحصل من دمار وخراب وقتل وتهجير للمدنيين الأبرياء في لبنان وفلسطين".

من جانبها، جددت السفيرة الأميركية، "دعم بلادها لاستقرار العراق"، مؤكدة "الاستمرار في تقديم المساعدات الضرورية للعراقيين ضمن اتفاق الإطار الاستراتيجي بين البلدين".