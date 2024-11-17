التواصل الحكومي يعلن افتتاح (25) مدرسة للفرح في بغداد والمحافظات

2024-11-17 15:00:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلن رئيس فريق التواصل الحكومي، عمار منعم، اليوم الأحد، افتتاح (25) مدرسة للفرح في بغداد والمحافظات.

وقال منعم في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "أعداد مبادرة (مدارس الفرح النموذجية) لليتامى العاملة في بغداد والمحافظات بلغت (25) مدرسة ينتظم فيها أكثر من (3000) تلميذ وتلميذة".

وأكد منعم، بحسب البيان، أن "المبادرة تمنح امتيازات للتلاميذ المنتظمين فيها، منها التغذية وخطوط النقل التي اكتملت في مدارس بغداد والعمل جارٍ على إتمام الخطوط تباعاً".

وأضاف: "يتم دعم التلاميذ بمنح مالية قدرها (30) ألف دينار للتخفيف عن كاهل أسرهم، وأيضا توزيع الكسوة بين التلاميذ".

وكان رئيس مجلس الوزراء قد افتتح في وقت سابق مبادرة مدارس الفرح النموذجية في بغداد والمحافظات.