2024-11-17 15:00:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع – وسام الملا

اعلن محافظ صلاح الدين بدر الفحل، اليوم الاحد، قانون سامراء عاصمة الحضارة الاسلامية يتضمن مشروعا لإعادة تأهيل البنى التحتية بقيمة 800 مليار دينار.

وقال الفحل، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "محافظة صلاح الدين تُعد عراقاً مصغراً لاحتوائها على مختلف الطوائف، فضلاً عن وجود المراقد المقدسة مثل الإمامين العسكريين في سامراء والسيد محمد في بلد، التي تستقطب زيارات مليونية".

وأوضح، أن "المحافظة تحملت عبئاً كبيراً بسبب ما تعرضت له من أضرار بسبب عصابات داعش الإرهابية، إضافة إلى أن البنى التحتية والمجاري تعتمد على ميزانية المحافظة بدلاً من ميزانية وزارة الإسكان، مما أثر سلباً في تطور المحافظة لذا، فإن المحافظة بحاجة إلى دعم إضافي لتجاوز هذه التحديات".

وتابع، "لدينا مشروع لإعادة تأهيل البنى التحتية في سامراء بقيمة 800 مليار دينار، ضمن قانون سامراء عاصمة الحضارة الإسلامية، حيث تم تخصيص المبلغ وسيحال المشروع إلى شركات رصينة بعد استكمال تدقيق الكشوفات".

ونوه، بأن "المحافظة تمتلك حالياً، 170 مليار دينار في الحساب لتمويل المشروع، وسيستمر تمويله تدريجياً أثناء التنفيذ".