خلال ساعات .. تسجيل حالتي انتحار لإمرأة ورجل مسن في ديالى

2024-11-17 15:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة المحلية، يوم الأحد، بتسجيل حالتي انتحار منفصلتين لامرأة ورجل مسن في محافظة ديالى خلال ساعات قلائل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن امرأة ثلاثينية انتحرت بحرق نفسها بواسطة سكب النفط على نفسها واضرام النار فيه، وذلك في منطقة التحرير بمدينة بعقوبة.

وأضاف أن المرأة اصيبت بجروح بليغة ونقلت الى المستشفى فاقدة للوعي، مبينا أسباب الانتحار وفقا للمؤشرات الاولية هي مشاكل عائلية.

وفي حادث مماثل اقدم رجل مسن بعمر 70 سنة على الانتحار شنقا بواسطة حبل في غرفة نومه بناحية العظيم شمالي ديالى ليفارق الحياة إثر ذلك.

وبين المصدر نفسه، ان هذه هي المحاولة الثانية للانتحار، وهو حاول سابقا لكنه لم يمت وتم انقاذه، مشيرا الى ان الرجل المنتحر يعاني من مشاكل نفسية.