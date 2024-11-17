كيف يمكن للعراقيين السفر إلى الخارج خلال حظر التعداد؟ سلطة الطيران تجيب

2024-11-17 15:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع في سلطة الطيران المدني، يوم الأحد، عن مصير حركة الطيران والمسافرين في العراق خلال حظر التعداد السكاني، يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع الجاري.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، ان "سلطة الطيران المدني وجهت اعماماً الى شركات الطيران العاملة في العراق كافة، وتم إبلاغها بان الحركة الجوية مستثنية من حظر التجوال الشامل خلال يومي التعداد السكاني يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع الحالي".

وأضاف المصدر، أن "حركة المسافرين المغادرين من محل سكناهم الى المطار تكون بإرفاق تذاكر السفر، والمسافرين القادمين يتم الاحتفاظ بطاقة الصعود للطائرة لاعتمادها من الجهات الأمنية، وهذا الأمر تم تعميمه على الجهات ذات العلاقة والاختصاص كافة".

وتعد عملية التعداد السكاني في العراق، جزءاً من مشروع وطني يهدف إلى توفير بيانات دقيقة تساعد الحكومة في تطوير السياسات العامة وتحسين الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والبنى التحتية، كما أن الإحصاء يعد أداة أساسية لتقييم الاحتياجات التنموية وتوجيه الموارد بشكل أفضل.

ويأتي هذا التعداد ضمن الجهود الرامية إلى تحسين التخطيط العمراني والخدمات في السليمانية، في ظل النمو السكاني المتزايد وتزايد الاحتياجات الخدمية في المحافظة.

ويشارك في هذه العملية آلاف العاملين، تم تدريبهم على تقنيات جمع البيانات لضمان دقتها وسرعتها.

ويشير مراقبون، إلى أن نجاح هذا المشروع يعتمد بشكل كبير على تجاوب المواطنين وتعاونهم، بالإضافة إلى معالجة أي تحديات تقنية قد تواجه الفرق الميدانية لضمان تحقيق أهداف المشروع في الوقت المحدد.