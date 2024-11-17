الإعدام لمفجر أبراج الطاقة الكهربائية في العراق

2024-11-17 15:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدر القضاء العراقي، يوم الأحد، حكماً بإعدام متهم بتفجير أبراج الطاقة الكهربائية في إحدى محافظات البلاد.وجاء في بيان لمحكمة جنايات الكرخ، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "حكما بالاعدام بحق مجرم ارهابي ينتمي إلى كيان داعش الإرهابي، أقدم على تفجير أبراج الطاقة الكهربائية في تل البارود في منطقة العبايجي. وأوضح البيان أن "الارهابي قام بتفجير عبوة ناسفة عام 2015 بدوافع إرهابية، والتي استهدفت ايضا دورية تابعة للجيش العراقي أدت إلى استشهاد اثنين واصابة ثلاثة اخرين". وتابع أن "الحكم صدر وفقا لأحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية /5 و7 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".