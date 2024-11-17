2024-11-17 15:09:04 - المصدر: ايشان

أفادت وكالة رويترز، نقلا عن مصدرين أمنيين، اليوم الأحد، بمقتل مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف جراء غارة إسرائيلية على بيروت. وذكر مصدر أمني أن الغارة على منطقة رأس النبع استهدفت شقة تضم مكتب حزب البعث في بيروت. كما أكد مصدر أمني إسرائيلي لـ”سكاي نيوز عربية” أن المستهدف في الغارة […]

ظهرت المقالة استشهاد مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف بغارة للكيان على بيروت أولاً على ايشان.



