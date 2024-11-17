2024-11-17 15:09:04 - المصدر: ايشان

يبدو أن إيلون ماسك الذي بات من مرافقي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أينما حل، لم ير مانعا من بعض السخرية من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. فقد شارك فيديو لزيلينسكي على حسابه في “إكس”، مساء أمس السبت، معلقاً بطريقة ساخرة. وكتب ماسك ردا على الفيديو الذي ظهر فيه الرئيس الأوكراني وهو يؤكد أن […]

ظهرت المقالة ماسك يرد “ساخراً” من زيلنسكي بشأن عدم قدرة أمريكا على إخضاعه للتفاوض أولاً على ايشان.



