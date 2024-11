مجلس ذي قار: وصول تمويل لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة في دار الأيتام وكبار السن

2024-11-17 15:10:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أعلنت رئيس لجنة حقوق المرأة والرعاية الاجتماعية في مجلس محافظة ذي قار، الدكتورة نغم الإبراهيمي، عن وصول التمويل المالي المخصص لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة في دار الأيتام وكبار السن، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز تحقق بجهود استثنائية من الأمين العام لمجلس الوزراء، الدكتور حميد الغزي. وأوضحت الإبراهيمي في...

