الإعدام بحق إرهابيين اثنين عن جريمة تفجير سيارة مفخخة في منطقة الحبيبية

2024-11-17 16:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، اليوم الاحد، حكما بالإعدام بحق مجرمين اثنين ينتميان لكيان داعش الارهابي عن جريمة تفجير سيارة مفخخة. وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، أن ” الإرهابيين أقدما على تفجير سيارة مفخخة في منطقة الحبيبية عام 2015 مما أدى الى استشهاد ثمانية واصابة خمسة عشر …

