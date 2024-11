المشهداني يتلقى دعوة رسمية لزيارة إيران

2024-11-17 16:27:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر تلقى رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم الأحد، دعوة من نظيره الايراني لزيارة طهران، ورحب بها ووعد بتلبيتها في أقرب وقت. وقال مكتب المشهداني في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، إن “رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، استقبل اليوم الاحد السفير الايراني في بغداد محمد كاظم آل صادق”. وأضاف أن “السفير الايراني نقل اثناء …

