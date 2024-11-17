التقاعد تنفي توجيه دعوة لمتقاعدي الجيش السابق

2024-11-17 16:45:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

نفت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم الأحد، (17 تشرين الثاني 2024)، إصدارها توجيهاً يتضمن دعوة متقاعدي الجيش السابق إلى مراجعة أقسامها في بغداد والمحافظات.

وقالت التقاعد في بيان، تلقته "بغداد اليوم"،: "تناقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي خبر مفاده توجيه متقاعدي الجيش السابق إلى مراجعة أقسام وفروع الهيأة في بغداد والمحافظات وتقديم طلبات تخص صرف مستحقات لذا تنوه الهيئة إلى ضرورة عدم الانجرار وراء ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي من اخبار مزيفة وغير دقيقة ونهيب بالمتقاعدين اعتماد الصفحة الرسمية للهيأة والموثقة عبر (الفيس بوك) مصدرا لتلقي الاخبار والمعلومات".

وأكدت هيئة التقاعد، انها "لم تصدر اي توجيه يتضمن دعوة الشريحة المذكورة مراجعة أقسام الهيأة في بغداد والمحافظات".