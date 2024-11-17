افتتاح منظومة البطاقة الوطنية الموحدة في السفارة العراقية بالإمارات

2024-11-17 16:45:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

افتتح وزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم الأحد، (17 تشرين الثاني 2024)، منظومة البطاقة الوطنية الموحدة في سفارة جمهورية العراق بدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور السفير مظفر مصطفى الجبوري والقنصل العام في دبي والإمارات الشمالية، أماد عبد الحميد.

وأكد وزير الخارجية في كلمة بالمناسبة بحسب بيان للوزارة، تلقته "بغداد اليوم"، أن: "افتتاح منظومة البطاقة الوطنية الموحدة يمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير الخدمات العامة، ويجسد التزام الحكومة بتقديم الأفضل لكل مواطن عراقي".

وأوضح، أن "البطاقة الوطنية الموحدة ليست مجرد وثيقة تعريف رسمية، بل هي رمز لوحدة العراق وتلاحم شعبه، وتهدف المنظومة إلى تسهيل الإجراءات للمواطنين، بما يضمن لهم الحصول على الخدمات بكفاءة وسرعة، دون معاناة".

من جانبه، أشاد السفير العراقي لدى الإمارات، مظفر مصطفى الجبوري بـ"الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الخارجية، برئاسة الوزير فؤاد حسين، بالتعاون مع وزارة الداخلية، برئاسة الوزير عبد الأمير الشمري، لتحقيق هذا المشروع المهم".

وأكد، أن "هذه الخطوة تأتي استجابة لاحتياجات الجالية العراقية في الخارج، التي تطمح إلى خدمات حديثة وفعالة تعزز ارتباطها بالوطن، "مضيفاً أن "المشروع يضع المواطن العراقي في الخارج في صميم الأولويات، مما يحقق له سهولة الوصول إلى خدمات متميزة".

وفي ختام الحفل، أجرى وزير الخارجية جولة تفقدية للاطلاع على عمل المنظومة، حيث قدم الفريق المختص الموفد من وزارة الداخلية شرحاً موجزاً عن آلية إصدار البطاقة الوطنية الموحدة.

من جهتها، أعربت نخبة من أبناء الجالية العراقية الحاضرين عن شكرهم وتقديرهم للخدمات القنصلية التي تقدمها السفارة، مشيدين بتسهيل إجراءات معاملاتهم الرسمية وتعزيز تواصلهم مع وطنهم الأم.