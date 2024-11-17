المشهداني: محافظة كربلاء المقدسة كانت ولا زالت محط اهتمام العراقيين والعالم

2024-11-17 16:55:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم الأحد، أن محافظة كربلاء المقدسة لها خصوصية كبيرة لدى العراقيين والمسلمين بما تملكه من تاريخ شامخ، وما تضمه من عتبات كانت ولا زالت محط اهتمام العراقيين والعالم.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المشهداني أستقبل رئيس محافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم الخطابي، وجرى خلال اللقاء بحث العديد من الملفات التي تخص النهوض بواقع الخدمات في المحافظة ،والتشريعات التي تساهم في تذليل جميع المعوقات لتحقيق واقع يرضي أبناء محافظة كربلاء المقدسة".وأكد المشهداني، أن "محافظة كربلاء المقدسة لها خصوصية كبيرة لدى العراقيين والمسلمين بما تملكه من تاريخ شامخ، وما تضمه من عتبات كانت ولا زالت محط اهتمام العراقيين والعالم"، مشيرا، إلى "ضرورة العمل لإنجاح عملية التعداد السكاني يومي 20 ، 21 من الشهر الجاري، إذ يُعد نجاح هذا المشروع الوطني واجبًا على كل فرد، وفرصة تاريخية لتوثيق الواقع الاجتماعي والاقتصادي".ولفت المشهداني الى أن "التعداد سيسهم في بناء مستقبل أفضل للعراق، من خلال توفير قاعدة بيانات دقيقة تعين على اتخاذ قرارات تُحسّن الخدمات وتُعالج القضايا التي تواجه المواطنين".