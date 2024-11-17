هيئة التقاعد تنفي توجيه دعوة إلى متقاعدي الجيش السابق لمراجعتها

2024-11-17 16:55:01 - المصدر: واع

بغداد- واعنفت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم الأحد، توجيه دعوة إلى متقاعدي الجيش السابق لمراجعتها لغرض صرف المستحقات.وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت خبر مفاده توجيه متقاعدي الجيش السابق إلى مراجعة أقسام وفروع الهيئة في بغداد والمحافظات وتقديم طلبات تخص صرف مستحقات لذا تنوه الهيئة إلى ضرورة عدم الانجرار وراء ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار مزيفة وغير دقيقة".وأضافت، أنها "تهيب بالمتقاعدين اعتماد الصفحة الرسمية للهيئة والموثقة عبر برنامج ( الفيس بوك ) مصدرا لتلقي الأخبار والمعلومات".وأشارت الى أنها "لم تصدر أي توجيه يتضمن دعوة الشريحة المذكورة مراجعة أقسام الهيئة في بغداد والمحافظات".