وزير الخارجية يفتتح منظومة البطاقة الوطنية الموحدة في سفارة العراق لدى الإمارات

2024-11-17 16:55:01 - المصدر: واع

بغداد- واعافتتح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم الأحد، منظومة البطاقة الوطنية الموحدة في سفارة جمهورية العراق بدولة الإمارات.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فؤاد حسين، افتتح منظومة البطاقة الوطنية الموحدة في سفارة جمهورية العراق بدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور السفير مظفر مصطفى الجبوري والقنصل العام في دبي والإمارات الشمالية، أماد عبد الحميد".وأكد الوزير - حسب البيان - أن "افتتاح منظومة البطاقة الوطنية الموحدة يمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير الخدمات العامة، ويجسد التزام الحكومة بتقديم الأفضل لكل مواطن عراقي".وأوضح، أن "البطاقة الوطنية الموحدة ليست مجرد وثيقة تعريف رسمية، بل هي رمز لوحدة العراق وتلاحم شعبه، وتهدف المنظومة إلى تسهيل الإجراءات للمواطنين، بما يضمن لهم الحصول على الخدمات بكفاءة وسرعة، دون معاناة".من جانبه، أشاد السفير مظفر مصطفى الجبوري بـ"الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الخارجية، برئاسة معالي الوزير فؤاد حسين، بالتعاون مع وزارة الداخلية، برئاسة الوزير عبد الأمير الشمري، لتحقيق هذا المشروع المهم".وأكد أن "هذه الخطوة تأتي استجابة لاحتياجات الجالية العراقية في الخارج، التي تطمح إلى خدمات حديثة وفعالة تعزز ارتباطها بالوطن"، مضيفاً أن "المشروع يضع المواطن العراقي في الخارج في صميم الأولويات، مما يحقق له سهولة الوصول إلى خدمات متميزة".وأضاف البيان، أنه "في ختام الحفل، أجرى الوزير جولة تفقدية للاطلاع على عمل المنظومة، حيث قدم الفريق المختص الموفد من وزارة الداخلية شرحاً موجزاً عن آلية إصدار البطاقة الوطنية الموحدة".من جهتها، أعربت نخبة من أبناء الجالية العراقية الحاضرين عن "شكرهم وتقديرهم للخدمات القنصلية التي تقدمها السفارة"، مشيدين بـ"تسهيل إجراءات معاملاتهم الرسمية وتعزيز تواصلهم مع وطنهم الأم". حسب البيان.