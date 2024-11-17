المؤبد لتاجر مخدرات "خطير" جنوبي العراق

2024-11-17 16:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ذي قار جنوبي العراق، اليوم الأحد، بان محكمة جنايات المحافظة اصدرت حكماً جنائيا بحق تاجر مخدرات وصف بأنه "خطير".

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "محكمة جنايات ذي قار اصدرت حكماً بالسجن المؤبد وغرامة 20 مليون دينار عراقي بحق تاجر مخدرات خطير نتيجة إدانته بـ المتاجرة بالمواد المخدرة وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وبين المصدر، ان " القرار صدر استناداً لاحكام المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 ".