2024-11-17 18:10:02 - المصدر: واع

بغداد - واع أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، عن اعتماد ما وصفته بالتعليم الأخضر المتعلق بمناهج جديدة خاصة بالتغيرات المناخية، فيما أشارت الى استحداث أقسام علمية للتغيرات المناخية والتنمية المستدامة.وقال وكيل الوزارة حيدر عبد ضهد لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزارة التعليم العالي وبعد توقيعها اتفاقية شراكة الأخضر مع منظمة اليونسكو، اعتمدت التعليم الأخضر والذي يتعلق بمناهج جديدة خاصة بالتغيرات المناخية"، مبينا، أنه "تم استحداث أقسام علمية خاصة بالتغيرات المناخية كهندسة البيئة وعلوم البيئة والطاقات المتجددة وسوى ذلك من التخصصات التي تعنى بالتنمية المستدامة والتغيرات المناخية".وأضاف، أن "هذه الاستحداثات كانت على مستوى الدراسات الأولية والدراسات العليا من أجل تلبية احتياجات البلاد في مجال التخصصات المعنية بالتنمية المستدامة"، مشيرا الى أنه "قدم يوم أمس محاضرة حول التعليم الأخضر أشار فيها الى أن وزارة التعليم العالي قدمت مستوى عاليا من البحث العلمي في مختلف المجالات وخاصة في ثلاثة محاور أساسية، وهي الطاقات المتجددة والمياه والمدن المستدامة"، ولفت الى أن "الوزارة تعرض الخبرة البحثية والدراسات المهمة أمام القطاعات التنفيذية في وزارات البيئة والصناعة والكهرباء والنفط والإعمار والإسكان وغيرها" .وأكد ، أن "سوق عمل الطاقات المتجددة والتنمية المستدامة سوق ناشئة ومتطورة وتكبر بشكل يومي، وأن التخصصات المستحدثة ستكون مرغوبة من قبل الطلبة لحصولهم على فرص عمل في السوق الناشئة".