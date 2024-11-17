الإعلام الحكومي يدعو إلى الالتزام بتعليمات القوات الأمنية خلال حظر التعداد السكاني

2024-11-17 18:10:02 - المصدر: واع

بغداد - واعدعا المتحدث باسم الإعلام الحكومي حيدر مجيد، اليوم الأحد، المواطنين إلى الالتزام بتعليمات القوات الأمنية خلال أيام حظر التجوال والتعاون مع العدادين من أجل إنجاح عملية التعداد السكاني.وقال مجيد في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تزامنًا مع انطلاق التعداد العام للسكان والمساكن، وانطلاقًا من أهمية هذه الممارسة الوطنية، سيكون موعد سريان حظر التجوال في عموم المحافظات من ضمنها إقليم كوردستان، بدءًا من منتصف ليل الثلاثاء القادم، ويستمر يومي الأربعاء والخميس".وأضاف، "ندعو المواطنين إلى الالتزام بتعليمات القوات الأمنية والتعاون مع العدادين من أجل إنجاح عملية التعداد".