شرطة النجف الأشرف تعلن انطلاق خطتها الأمنية للتعداد

2024-11-17 18:10:02 - المصدر: واع

واع- النجف الاشرف- حيدر فرمانأعلنت قيادة شرطة محافظة النجف الأشرف، اليوم الأحد، انطلاق خطتها الخاصة بتأمين إجراء التعداد العام للسكان والمساكن، بالاشتراك مع وزارة التخطيط.وقال مدير قسم العلاقات والإعلام في قيادة شرطة محافظة النجف الاشرف العقيد مفيد سالم طاهر لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قيادة شرطة محافظة النجف الأشرف أنهت استعداداتها الخاصة بتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن ووجه وزير الداخلية قيادات الشرطة ومن ضمنها قيادة شرطة محافظة النجف الأشرف بتذليل العقبات أمام فرق التعداد استنفار موارد وزارة الداخلية في محافظة النجف الأشرف".وأضاف طاهر، أن "حظر التجول سيطبق في الساعة 12 من صباح يوم 2024/11/19 ولغاية الساعة 12 من صباح يوم 2024/11/21، ومن المؤمل تعاون المواطنين في تطبيق تعليمات إجراء التعداد".وتابع أن "تنفيذ الخطة سيكون بإشراف مباشر من قبل قائد شرطة المحافظة"، ونحث جميع المواطنين على التعاون مع القوات الأمنية وفرق العد والتعداد، وتم تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق أمنية والغرض منها هو الاستفادة القصوى من طاقة المنتسبين من أجل نجاح العملية".