الدوري العراقي الممتاز.. 5 انتصارات ومثلها تعادلات في مباريات الجولة الخامسة

2024-11-17 18:16:50 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ جرت اليوم الأحد، عشر مباريات ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري الممتاز لكرة القدم.

وأسفرت نتائج المباريات عن فوز فريق الجولان على ضيفه فريق ميسان بنتيجة 3-0، وكذلك فوز فريق الموصل على مضيفه فريق الصناعة بنتيجة 1-0.

وتمكن فريق البيشمركة من الفوز على ضيفه فريق الفهد بنتيجة 1-0، واستطاع فريق الغراف الفوز على ضيفه فريق نفط الوسط بنتيجة 1-0، فيما فاز فريق الكاظمية على ضيفه فريق الصناعات الكهربائية بنتيجة 1-0.

وتعادل فريق المصافي مع ضيفه فريق الاتصالات إيجابيا بنتيجة 2-2، كما تعادل فريق غاز الشمال مع ضيفه فريق الرمادي سلبيا من دون أهداف.

وتعادل فريق الناصرية مع ضيفه فريق نادي الحسين سلبيا من دون أهداف، وكان التعادل نتيجة لمباراة فريق عفك مع ضيفه فريق مصافي الجنوب من دون أهداف، وتعادل ايضا فريق امانة بغداد مع ضيفه فريق البحري إيجابيا بنتيجة 1-1.