2024-11-17 18:27:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

مسقط / متابعة عراق اوبزيرفر منح الاتحاد العماني لكرة القدم، الجماهير العراقية الفي تذكرة لحضور مباراة العراق وعمان في التصفيات المؤهلة لكاس العالم 2026. ويوم امس، أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، عن تنظيم رحلات جوية لمؤازرة المنتخب الوطني في مباراته المرتقبة ضد نظيره العماني يوم الثلاثاء المقبل. وأكد عضو اتحاد الكرة، غالب الزاملي، أن الرحلات …

The post تصفيات المونديال.. عمان تخصص 2000 تذكرة للجماهير العراقية first appeared on Observer Iraq.