صادرات الكويت غير النفطية تبلغ 68 مليون دولار في تشرين الاول

2024-11-17 19:25:17 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أفادت وزارة التجارة والصناعة في الكويت أن إجمالي الصادرات المحلية كويتية المنشأ غير النفطية إلى دول العالم في شهر أكتوبر الماضي بلغ 21.1 مليون دينار كويتي، نحو 68.4 مليون دولار، مقارنة مع 24.4 مليون دينار، نحو 79 مليون دولار، في سبتمبر الماضي. وأوضح وكيل قطاع شؤون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية صالح العازمي لوكالة الأنباء الكويتية كونا، الأحد، أن إجمالي شهادات المنشأ للصادرات الكويتية الصادرة عن الوزارة لدول مجلس التعاون الخليجي في شهر أكتوبر الماضي بلغ 1823 شهادة بقيمة صادرات تقدر بنحو 11.9 مليون دينار، نحو 38.5 مليون دولار، مقارنة مع 1781 شهادة بقيمة صادرات تقدر بنحو 14.6 مليون دينار، نحو 47.4 مليون دولار، في سبتمبر الماضي. وأضاف العازمي أن عدد شهادات المنشأ الصادرة إلى الدول العربية بلغ في أكتوبر الماضي 322 شهادة مصدرة إلى 10 دول بقيمة نحو 8.3 مليون دينار، نحو 26.9 مليون دولار ، مقارنة مع 370 شهادة لـ11 دولة بقيمة 8.6 مليون دينار، نحو 27.9 مليون دولار، في سبتمبر الماضي. يذكر أن هناك بعض الصادرات الكويتية لا تصدر لها شهادة منشأ، ومن ثم الأرقام المذكورة أعلاه تتضمن الصادرات كويتية المنشأ الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة فقط، لأن هناك بعض الجهات المستوردة لا تطلب شهادة منشأ للمنتجات. تصدر مصانع كويتية منتجاتها إلى مختلف أسواق دول العالم، بدءاً من دول مجلس التعاون الخليجي، ثم الدول العربية، وصولاً إلى دول القارتين الأوروبية والإفريقية، ثم دول القارتين الآسيوية وأستراليا ودول القارتين الأميركيتين. وتتنوع هذه المنتجات لتشمل، على سبيل المثال لا الحصر، غازات سائلة، مواد غذائية، بولي إيثيلين، مذيباً عضوياً، علب كرتون فارغة، مذيباً أبيض، زيتاً مكرراً، سوائل زيوت معدنية، أكسجيناً طبياً، منتجات ألبان، قناني زجاجية فارغة وقضباناً نحاسية.