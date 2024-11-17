وزير التجارة التركي يزور العراق يوم غد

2024-11-17 19:25:17 - المصدر: الاقتصاد نيوز

يبدأ وزير التجارة التركي عمر بولاط، الاثنين، زيارة إلى العراق تستمر يومين، على رأس وفد يضم مقاولين ورجال أعمال. وذكرت مصادر في وزارة التجارة التركية للأناضول، أن الوفد التركي برئاسة بولاط سيزور العاصمة بغداد ومدينة البصرة يومي 18 و19 تشرين الثاني الحالي. ويضم الوفد التركي إلى العراق، ممثلين عن مجلس المصدرين واتحاد المقاولين وشركات تركية. وتشمل الزيارة، عقد مباحثات بين رجال أعمال في البلدين، وبحث فرص تعزيز العلاقات الثنائية بمشاركة شركات مقاولات. ومن المقرر أن يلتقي الوزير بولاط، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وأن يعقد اجتماعا ثنائيا مع نظيره أثير داود سلمان الغريري، ومع وزير النقل رزاق محيبس السعداوي. وارتفعت صادرات تركيا إلى العراق بنسبة 5.3 بالمئة في أول 10 أشهر من العام الحالي، مسجلة 10.8 مليارات دولار. فيما بلغت صادرات العراق إلى تركيا 3.7 مليارات دولار في الفترة نفسها، مسجلة تراجعا بنسبة 41 بالمئة، في حين بلغ حجم التجارة بين البلدين 14.5 مليار دولار في الفترة المذكورة.