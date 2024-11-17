2024-11-17 19:27:04 - المصدر: ايشان

أعلنت أمانة بغداد، اليوم الأحد، عن إحالة طريقي قناة الجيش ومحمد القاسم إلى شركات رصينة للمباشرة بتأهيلهما في بداية العام المقبل. وقال مدير عام دائرة العلاقات والإعلام في الأمانة محمد الربيعي إن “طريق قناة الجيش من الطرق المهمة ويبلغ طوله 22 كم ذهابا وإيابا وهذا الطريق تجاوز عمره الحد القانوني منذ سنوات، ولابد من تأهيله”، […]

ظهرت المقالة عمره انتهى منذ سنوات.. الأمانة تبشّر سالكي قناة الجيش: سنباشر بتأهيله مطلع 2025 أولاً على ايشان.



