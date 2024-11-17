استثناء الحركة الجوية والمسافرين والوافدين عبر المطارات من حظر التعداد

2024-11-17 19:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أبلغت سلطة الطيران المدني، اليوم الأحد، (17 تشرين الثاني 2024)، شركات الطيران العاملة في العراق كافة باستثناء الحركة الجوية خلال حظر التجوال الخاص بالتعداد السكاني الذي سيكون ليومين (الأربعاء والخميس المقبلين).

وقالت سلطة الطيران في بلاغها للشركات، تلقته "بغداد اليوم"، أن "حركة الرحلات الجوية غير مشمولة بحظر تجوال التعداد السكاني الذي سيجري يومي 20 و21 من هذا الشهر وأن حركة المسافرين المغادرين من محل سكناهم الى المطار تكون بإرفاق تذاكر السفر، والمسافرين القادمين يتم الاحتفاظ بطاقة الصعود الطائرة لاعتمادها من الجهات الأمنية".

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت الاثنين الماضي، ان حظر تجوال أيام التعداد السكاني يبدأ منتصف ليل الـ19 - 20 من تشرين الثاني" مشيرة الى، ان "الحظر لا يشمل حركة الطيران ومنافذ التبادل التجاري".

وأعلنت وزارة التخطيط أعلنت أن التعداد السكاني سيبدأ من 20 تشرين الثاني وحتى 10 كانون الأول المقبل.

وسيُرافق التعداد حظر تجوال يبدأ منتصف ليل 19- 20 الجاري، لكن هناك جهات تم استثناؤها منه. وهذا الحظر، بحسب التخطيط "لا يعني تقييد حرية المواطنين بل إجراءً لتأمين سير العملية بشكل سلس وناجح".

وشهد العراق آخر تعداد عام للسكان شمل جميع محافظاته سنة 1987، ورغم أن البلد أجرى تعدادا آخر للسكان في 1997، إلا أنه لم يشمل محافظات إقليم كردستان، لأنها كانت شبه مستقلة عن العراق في عهد النظام السابق.







