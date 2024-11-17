لسبب مهم.. بابا الفاتيكان يدعو للتحقيق مع إسرائيل

2024-11-17 19:30:17 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - العراق

أكد بابا الفاتيكان فرنسيس، اليوم الاحد، ان ما يحدث في قطاع غزة يحمل خصائص الإبادة الجماعية.





وذكر البابا في كتاب نشرته صحيفة "لاستامبا" الإيطالية، انه حسب بعض الخبراء، إن ما يحدث في غزة يحمل خصائص الإبادة الجماعية. يجب التحقيق بعناية فيما إذا كان يتوافق ذلك مع هذا التعريف الذي حدده المحامون والمنظمات الدولية".





وتطرق البابا في كتابه إلى قضايا الهجرة ومشاكلها، ودعا لحلها ومعالجة أسبابها في بلدانها.





وتحت موضوع الهجرة، تطرق البابا في كتابه للأوضاع في غزة، وقال:"أفكر بشكل خاص في إخواننا وأخواتنا الفلسطينيين الذين غادروا غزة في وقت ضربت فيه المجاعة وأصبح من الصعب وصول الغذاء والمساعدات إلى أراضيهم".





وأعرب البابا مرارا عن أسفه لعدد الضحايا المدنيين في غزة، لكنها المرة الأولى التي يستخدم فيها علنا مصطلح "الإبادة الجماعية"، من دون أن يتبناه، في سياق العمليات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.