2024-11-17 - المصدر: جريدة المدى

خاص/ المدىكشفت لجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم الاحد، عن أسباب عودة انتشار الكبريت في سماء العاصمة بغداد.وقال عضو اللجنة، النائب باسم الغرابي في حديث لـ(المدى)، ان "أحد أبرز أسباب انتشار الروائح الغريبة الشبيهة بالكبريت، هو حرق النفايات، ومخلفاتها غير المسيطر عليه".وأضاف، أن "الحكومة شرعت بحملة من قوى الامن وبالتالي وقفت الحرق نوعا ما واختفت السحب […]

