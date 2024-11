البرلمان يعتزم تفعيل ملف الاستجوابات.. وزراء سيكونون داخل القبة التشريعية

2024-11-17 19:40:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدىيثير ملف الاستجوابات في العراق الكثير من الجدل والمتاهات التي تترابط ببعضها البعض نتيجة الخلافات السياسية التي رافقت العملية السياسية في البلاد وتحديدا الدورة البرلمانية الحالية.إلا أن الرئاسة الجديدة للبرلمان يبدو أنها عازمة على حسم هذا الملف من خلال استلام الاستجوابات المكتملة من قبل النواب.وانتخب أعضاء البرلمان، محمود المشهداني، رئيسا جديدا للمجلس، في 31 […]

