2024-11-17 21:15:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الأحد، باعتقال منتسب في وزارة الدفاع يروج المعاملات في مستشفى مدينة الطب، و29 شخصاً داخل صالة للقمار في منطقة العلاوي، وفض تظاهرة في منطقة معسكر الرشيد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "قوة امنية القت القبض على أحد منتسبي وزارة الدفاع داخل مستشفى غازي الحريري في مدينة الطب بالجرم المشهود، حيث يقوم بتعقيب معاملات منتسبي الوزارة".

ولفت المصدر إلى أن "المناسب تم القبض عليه وايداعه التوقيف اجراء اصولي".

إلى ذلك بين المصدر أن "قوات حفظ النظام والقطعات الساندة للقوة الماسكة للارض قامت بإنهاء مظاهر الوقفة الاحتجاجية بمدخل معسكر الرشيد وانسحاب المتظاهرين وفتح الشارع العام امام حركة العجلات والموقف الأمني جيد في الوقت الحاضر".

وأشار المصدر إلى أن" التظاهرة انطلقت صباح اليوم وتخللها نصب خيام وقطع الشارع العام" مبيناً أن "المطالب كانت بإخلاء المنازل ضمن المنطقة المذكورة أو تعويضهم ماديا".

في حين لفت المصدر إلى أن "قوة امنية قامت بمداهمة صالة تستخدم للعب القمار (الريسزز) برهانات ومبالغ مالية ضمن منطقة العلاوي".

وأوضح المصدر أن "القوة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على 29 شخصاً بالجرم المشهود داخل الصالة ونقلهم إلى أحد المراكز كإجراء اصولي".